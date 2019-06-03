В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.

Розенфельд скончался в больнице в возрасте 96 лет.

Концлагерь "Собибор" действовал с мая 1942 года по октябрь 1943-го, за это время в газовых камерах, по разным данным, было уничтожено от 150 до 250 тысяч евреев. Концлагер прекратил свое существование после единственного успешного восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. После массового побега фашисты ликвидировали лагерь, убив всех, кто не решился присоединиться к восстанию.