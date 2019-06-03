"Хранители Арктики". Уникальный онлайн-проект для северных мастеров

Проектный офис развития Арктики ("ПОРА") и Ассоциация деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи при участии Совета Федерации и Федерального агентства по делам национальностей запустили сайт хранителиарктики.рф. Он создан для поддержки и сохранения традиционных декоративных промыслов и культуры народов Крайнего Севера.

На сайте размещаются материалы о мастерах из северных регионов России, которые занимаются резьбой по кости, бисероплетением, шитьем и другими видами рукоделия, декоративного искусства и ремесел. Это фотографии работ, интервью, интересные факты, тематические новости. На сайте любой мастер может подать онлайн-заявку и присоединиться к проекту, добавить портфолио своих работ к галерее "Хранителей Арктики".

Онлайн-проект также включает сервис рассылки тематических новостей и приглашений на мероприятия через подписку. В будущем на сайте хранителиарктики.рф будет реализована модель маркетплейса, через который мастера смогут продавать свою продукцию с доставкой.

В рамках проекта также планируется проведение выставок, мастер-классов и других мероприятий в разных регионах России. При этом события будут интегрированы с онлайн-галереей — например, по QR-кодам на выставках можно будет перейти на сайт и прочитать дополнительную информацию об экспонатах. Первая такая выставка открылась в конце мая в здании Совета Федерации в Москве. В ней приняли участие мастера из Архангельской области, Республики Коми и Республики Саха (Якутия), Красноярского края (Таймыр, Дудинка), Ямало-Ненецкого автономного округа.