Один из убийц спецназовца уже установлен

Полицейские установили личность возможного убийцы бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в микрорайоне Путилково под Красногорском.

"Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство", — рассказал ТАСС отец погибшего Алексей Белянкин, ссылаясь на информацию, полученную от следователя.

Трагические события произошли поздним вечером 1 июня на Новотушинской улице в поселке Путилково. Мужчина увидел, как возле бара толпа жестоко избивает двух мужчин. Белянкин попытался вмешаться, однако получил ножом удар в сердце. Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

Известно, что Белянкин несколько раз был в Сирии по линии Минобороны РФ, контракт с ведомством у него закончился несколько месяцев назад.