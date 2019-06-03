Конфликт в "Пари Сен-Жермен": команда расколота Неймаром и Мбаппе

В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт. Команда разделена на два враждующих лагеря, которые негласно возглавляют главные звезды "ПСЖ" – бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.

Конфликт начал зреть в результате появления у Неймара особых привилегий в команде: он имеет голос в трансферной политике клуба, а расписание тренировочных занятий подстраивается под звездного нападающего, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на L'Equipe. Это стало раздражать Мбаппе.

В итоге в поддержку позиции Мбаппе выступили Преснель Кимпембе и Тома Менье. Последний также считает, что руководство клуба закрывает глаза на инциденты внутри клуба с участием Неймара. По мнению Менье, так уже было после драки между бразильцем и Юлианом Дракслером после проигранного матча "Монпелье".