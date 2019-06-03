Вступился за избиваемых: пострадавший рассказал подробности трагедии в Путилкове

Дело об убийстве бывшего бойца спецназа в подмосковном Путилкове взяли на особый контроль в Следственном комитете.

Все произошло в ночь на 2 июня. Никита Белянкин гулял со своей девушкой и увидел, как возле ресторана агрессивная толпа избивает двоих людей. Никита попытался остановить драку. Достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Тогда набросились уже на него. Кто-то достал нож и нанес Никите смертельный удар в сердце. Подробности произошедшего рассказали один из пострадавших в той драке и близкий друг погибшего.

"Нас с другом вывели из бара и по разные стороны начали избивать, меня пырнули ножом, а на помощь к другу подошел Никита. Он достал травматический пистолет, выстрелил в воздух, чтобы как-то спугнуть толпу", — сообщил пострадавший Александр.

"Он сказал этим молодым людям, что не стоит так вести себя, давайте по-честному как-то — один на один, если вы хотите драться. Эти люди его не послушали. Пошли, соответственно, на него с атакой. Один удар ножом в сердце. В течение нескольких минут мой друг погиб", — добавил Иван Шуханов, друг Никиты Белянкина.

Никите было 35 лет. По словам друзей, он служил в спецназе ГРУ и был участником боевых действий в Сирии. Контракт с Минобороны у него закончился несколько месяцев назад. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Пока никто из участников драки не задержан. Следователи сейчас изучают видеозапись, сделанную одним из очевидцев происшествия.