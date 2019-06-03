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Катастрофы Boeing 737 MAX 1 час назад
Авиационная администрация США нашла 300 бракованных "Боингов"
У самолетов Boeing-737 NG и Boeing-737 MAX обнаружилась новая проблема: Федеральное управление гражданской авиации США выяснило, что примерно на 300 лайнеров установлены бракованные рельсы предкрылков — эти детали влияют на плавность взлета и посадки, сообщает телеканал "Россия 24".
Комплектующие сделаны с нарушением стандартов и могут раньше срока выйти из строя или сломаться в полете. При этом ведомство подчеркивает в своем заявлении, что к крушению самолета дефектные предкрылки привести не могут. Однако компании Boeing предписано в течение 10 дней найти все подверженные риску самолеты и заменить бракованные детали.
Между тем, авиакомпания "Победа", которая является крупнейшим эксплуатантом Boeing-737-800 NG в России, уже заявила, что в ее авиапарке дефектных самолетов нет.
"У самолетов "Победы" все в порядке", — заявила "Интерфаксу" представитель авиакомпании.
В авиакомпании "ЮТэйр" сделали аналогичное заявление. Самолеты семейства Boeing-737 NG также эксплуатируют "Аэрофлот", "Россия", S7, AZUR air и другие крупные перевозчики.
В настоящее время около 20 стран приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX. В ноябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX, принадлежащий индонезийской компании Lion Air. Вторая катастрофа с участием 737 MAX произошла в марте 2019 года в небе над Эфиопией.
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