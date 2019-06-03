Число пострадавших от взрыва на заводе в Дзержинске выросло до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области выросло. В списке уже 116 человек, почти двадцать из них находятся в больницах. Состояние одного пациента, который поступил в тяжелом состоянии, улучшилось.

Специалисты МЧС проверяют здания, которые оказались повреждены взрывами, уже начался ремонт, сообщает "Россия 24". Продолжаются работы по восстановлению остекления социальных объектов, в том числе школ, где сегодня дети сдают ЕГЭ по русскому языку. Более чем в 680 домах с населением 1800 человек произошло нарушение энергоснабжения. Оно восстановлено по штатной схеме.

1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. В результате были разрушены пять зданий предприятия — три складских и два производственных. В радиусе трех километров в домах повыбивало окна.

По факту взрывов возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". Выясняются причины произошедшего. Известно, что в конце апреля проверка выявила на заводе более 30 нарушений пожарной безопасности.

Завод "Кристалл" (входит в госкорпорацию "Ростех") является крупнейшим в России производителем взрывчатых веществ.