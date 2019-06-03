Вадим Евсеев продолжит работу в "Уфе"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сохранит свой пост и продолжит работу в клубе из столицы Башкортостана. Накануне команда по сумме двух матчей одержала победу над "Томью" в борьбе за место в российской премьер-лиге.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов: "Никаких предпосылок что-то менять нет. Евсеев остается", — приводит Слова функционера Спорт24.Ru.

Напомним, что Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года, придя на освободившееся место после отставки Дмитрия Кириченко. Контракт специалиста с башкирским клубом был подписан сроком на два года.