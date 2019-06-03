Тихая охота началась: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного

В Подмосковье раньше обычного стартовал грибной сезон. На небывалую урожайность повлиял аномально жаркий май. Любители тихой охоты набирают полные сумки лесных даров. Однако специалисты предупреждают: вместе с благородными маслятами и подосиновиками активнее стали расти и ядовитые виды.

- Вот это аромат! Это вам не покупные грибы. Настоящие лесные шампиньоны!

Подмосковные грибники вышли на охоту. Кроме ранних весенних грибов — подберезовиков, рядовок майских и трутовика — уже появились и летние опята, подосиновики и шампиньоны.

Первый урожай у подмосковных грибников в этом году был уже в середине мая. Такое бывает очень редко. Не заходя вглубь леса, всего за 15 минут мы собрали полкорзины грибов, а это почти два килограмма. Микологи объясняют: грибы живут не по календарю, а по погоде. Такой урожай — результат раннего тепла и обильных дождей.

"Под этой прекрасной осиной — два шикарных подосиновика. Целых два, не по одному грибочку!" — показывает грибник Александр Грибнов.

Александр называет себя профессиональным грибником. Настоящий фанат тихой охоты даже взял себе псевдоним Грибнов. Ведет свой видеоблог, в котором рассказывает, как собирать грибы и как их правильно и вкусно готовить. У таких блогов тысячи подписчиков. Вот, например, первые майские маслята показывает Андрей с не менее звучной фамилией Лисичкин.

В своих блогах опытные грибники напоминают также об осторожности. Как известно, грибы впитывают все вредные, токсичные вещества, поэтому собирать нужно подальше от дорог. Хотя удержаться и не сорвать найденный подосиновик или масленок, конечно, сложно. Незнакомые грибы лучше не трогать, они могут быть смертельно опасны. Так, шампиньон можно спутать с ядовитой поганкой.

- Здесь нет утолщения, и пластины — они розовые, видите? Под шляпкой розовые пластины. Это явное отличие шампиньона от вонючего мухомора и бледной поганки.

Неопытным грибникам микологи советуют не увлекаться летними опятами, внешне они очень похожи на ядовитую галерину окаймленную.

"В последние годы в связи с потеплением климата стало очень много встречаться такого гриба, который называется галерина окаймленная. Он очень похож на летний опенок, но содержит очень высокие концентрации аманита — токсина бледной поганки", — объясняет Максим Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Первый урожай уже можно увидеть на столичных рынках, в ассортименте аж десять видов грибов.

- Мне нравятся грузди. И надо, конечно, попробовать маслята! Они прямо вот просятся!

- Я рада, что появились грибы, потому что грибы невероятно полезные. Обычно мы собираем грибы гораздо позже — это август, как правило.

На городских рынках грибы, прежде чем попасть на прилавок, прошли экспертизу. Тем, кто решится все-таки покупать, а не собирать, делать это лучше здесь, а не с рук.