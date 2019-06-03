Половник, швабра, пять машин: ночную драку в Кубинке сняли на видео

Настоящая битва развернулась поздним вечером 2 июня во дворе жилого дома в подмосковной Кубинке, где сошлись полуголые местные жители и выпившие таксист с пассажиром. Противостояние сняли на видео.

Полем боя стала парковка перед домом №10, но о причинах конфликта остается только догадываться. На кадрах видно, как мужчина за рулем легковушки с пробитым колесом намеренно таранит стоящие у подъезда машины, отбиваясь от попыток мужчин в одних трусах вытащить его из салона. Повредив по меньшей мере пять автомобилей, водитель уехал, но тут же возник его пассажир, который принялся активно махать кулаками.

Первым от его рук пострадал наиболее активный местный житель, бросившийся спасать свою машину в одних трусах. На крики о помощи сбежались еще несколько человек, вооруженные пистолетом, дубинкой и шваброй. Совместными усилиями они загнали размахивавшего половником агрессора в кусты, но, когда тот согласился дождаться полицейских, ослабили давление, о чем тут же пожалели.

Сыпавший угрозами хулиган неожиданно одним ударом сбил с ног владельца дубинки, а потом чуть не нокаутировал пенсионера со шваброй в руках. Разбирательство продолжилось в отделении, однако о его итогах остается только догадываться.