Светлана Немоляева удивила расшифровкой своей фамилии
В программе "Судьба человека" Светлана Немоляева — актриса, всенародная слава и любовь к которой пришла после фильмов Эльдара Рязанова, рассказывая о своей жизни, расшифровала происхождение фамилии.
Оказалось, что ее предки по отцовской линии были старообрядцами. Они уехали из центральной России и обосновались в Сибири, а поселение называлось "Не так молящиеся". Отсюда и пошла фамилия Немоляевы, рассказала актриса.
Семья ее не имела отношения к искусству до тех пор, пока случай не свел отца Светланы Владимира Немоляева, работавшего в бухгалтерском отделе ГУМа, с самим Всеволодом Мейерхольдом. После той судьбоносной встречи он поступил во ВГИК и стал режиссером.
Иного пути, кроме как стать актрисой, с детства не видела для себя и Светлана Немоляева. После войны семья вернулась из эвакуации в Москву, и она поступила в театральное училище имени Щепкина, а уже на четвертом курсе сыграла Ольгу Ларину в фильме-опере "Евгений Онегин".
Режиссер говорил, что в образ Немоляева попала идеально, но самой себе актриса на экране не понравилась.
После этого – почти 20- лет – с кинематографом отношения не складывались, но все изменилось, когда актриса появилась в "Служебном романе", сыграв несчастную Олю Рыжову.
Этот и другие фильмы Рязанова принесли ей признание – она стала поистине народной артисткой, хотя и без кинематографа ее карьера складывалась очень успешно на театральной сцене.
Театр Маяковского в прямом смысле стал ее судьбой. Туда она чудом попала почти сразу после окончания вуза, и там же познакомилась с Александром Лазаревым. Любовь и верность друг другу они пронесли всю жизнь, став для многих поклонников воплощением идеальной пары.
Немоляева и Лазарев поженились в 1960-м, а семь лет спустя у них родился сын Александр.
Рассказывая об отношениях с супругом, Светлана Владимировна говорит, что вместе они не только работали, играя иногда по 25 спектаклей в месяц.
"У нас были одинаковые интересы, мы всегда и везде были вместе. И никогда не надоедали друг другу", – вспоминает Светлана Владимировна.
Когда Немоляева поняла, что сама "рука судьбы" свела ее с Лазаревым, и при каких обстоятельствах это произошло? Были ли у нее соперницы? Почему актрису в течение почти двух десятилетий не приглашали в кино? Чем сама себе она не понравилась в "Евгении Онегине"? Действительно ли она восемь раз пробовалась на главную роль в "Иронии судьбы, или С легким паром", и почему не любит фильм "Еще раз про любовь"?
Об этом — в первой части программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", посвященной Светлане Немоляевой.
О том, что происходило в ее жизни после смерти Александра Лазарева, — в следующем выпуске программы.
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