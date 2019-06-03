Вертолет Трампа приземлился на лужайке Букингемского дворца

Вертолет президента США Дональда Трампа приземлился на лужайке Букингемского дворца. У трапа главу Белого дома встретили принц Чарльз и его супруга Камилла. Они проводили Трампов во дворец.

Затем Дональда и Меланию приветствовала уже королева Великобритании Елизавета Вторая, одетая в бирюзовое платье и шляпу.

На площади у дворца собрались сотни человек – часть приветствовала приближающиеся вертолеты, часть высказала недовольство, сообщает РИА Новости.

Прибытие американского лидера было ознаменовано артиллерийским салютом в Грин-парке и в Тауэре.

Главным пунктом программы первого дня визита станет государственный банкет, на котором главы двух стран выступят с речами. К закуске будет предлагаться белое вино, к основному блюду — красное, а после обеда гости смогут выпить бренди. Для тостов будет предложено шампанское. Перед началом банкета королева лично проверит зал и сервировку.