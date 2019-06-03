Жена Мамаева вызвана на проверку полиграфом

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана сообщила о том, что ей предстоит проверка на детекторе лжи. Это связано со скандальным видео, на котором она требует у оператора видеоролика наркотики.

"Завтра, 4 июня, в 15:00 я пройду полиграф на тему "видео под наркотиками" по адресу ул. Маросейка 10/1, стр. 3, — сделала публикацию с таким текстом Мамаева в своем Instagram-аккаунте. – Расставим все точки".

Ранее Алана Мамаева признавалась в том, что пробовала средства наркотического характера. Однако при этом она уточняет – она на них не сидела. "На том видео я даже не пьяная, а трезвая. Готова пройти любой детектор лжи. Проблем с наркотиками никогда не было. Бред это все. Просто у меня такой образ жизни и поведение такое".

Напомним, что ее муж Павел находится в СИЗО с октября 2018 года после того, как в центре Москвы он стал участником двух потасовок. Вместе с ним под стражей также находятся Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий.