Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро

В Москве открылась для пассажиров новая линия подземки — Некрасовская. Движение запустили между станциями "Некрасовка" и "Косино". Жители сразу нескольких районов на юго-востоке Москвы ждали этого события не один десяток лет. Как изменится транспортная ситуация с открытием новой ветки?

Такое количество счастливых лиц в метро в понедельник можно было увидеть только здесь — за особыми проездными выстроилась гигантская очередь, все их разобрали буквально за полчаса. На платформу жители Некрасовки шли как на праздник — нарядные и даже с воздушными шариками.

- Розовая ветка и розовые шарики — мы подготовились! Очень довольны, теперь никаких проблем не будет ни до работы доехать, ни до города.

Четыре станции — "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" — сделают проще жизнь 800 тысяч москвичей, которые раньше тратили около 40 минут, чтобы только добраться до метро.

- На автобусе ездили до "Выхино" — это было мучение, конечно, с пробками большими. Мы очень долго ждали!

На новых станциях будут ходить и самые новые поезда — усовершенствованная версия уже знакомых жителям столицы составов "Москва". Весь путь из одного конца ветки в другой занимает всего 15 минут, и пассажиры уже оказываются на фиолетовой линии.

Многие сегодня по нескольку раз проехали по ветке, изучают новые станции и вагоны, высчитывают новые маршруты.

- Достаточно прохладно здесь, комфортно, удобно. И лифты есть, на лифте спустились с ребенком. Все отлично!

Строительство, которого ждали почти полвека, уложилось в пять лет. Применяли самые современные и экономичные методы. Местами прокладывали один большой тоннель диаметром 10 метров для поездов в обоих направлениях. Это позволило удешевить строительство примерно на треть.

"Стройка проходила в сложных гидрогеологических условиях между тремя озерами. На сегодняшний день линия позволит жителям этих микрорайонов сэкономить в пути 40 минут", — рассказывает Ринат Тимербулатов, директор дирекции по строительству метро АО "Мосинжпроект".

"Это комплексное решение для огромного направления, в котором проживает большое количество людей. Конечно, это разгрузка автомобильных дорог. Ну, а для жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского это вообще другая жизнь намного ближе к Москве. Ощущение, что это расстояние просто исчезло", — объясняет мэр Москвы Сергей Собянин.

Поезда будут ходить по розовой линии с большими интервалами в 5-6 минут. Мера временная, пока ветку как следует не обкатают. А уже к концу года, как ожидается, Некрасовская линия увеличится вдвое и продлится до станции МЦК "Нижегородская".