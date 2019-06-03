3 июня 201915:22
Семилетний мальчик в Амурской области упал с балкона
В Амурской области с балкона трехэтажного жилого дома упал семилетний мальчик. В настоящее время ребенок находится в реанимации, у него тяжелое состояние.
Около 18:30 (12:30 по московскому времени) в Бурейскую больницу доставлен мальчик семи лет. Он получил травмы в результате падения с балкона трехэтажного дома. Выполняется полная диагностика, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона.
Полиция проводит проверку случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Установлено, что дети находились дома одни. Предполагается, что произошел несчастный случай. Сотрудники полиции опрашивают законных представителей ребенка, свидетелей и очевидцев, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Амурской области.
Сейчас
15:46
В Томской области украли участок дороги
Картина дня
-
В самолетах Boeing-737 нашли бракованные детали
- В Москве открылась розовая ветка метро
- Спецназовца убивали пьяной толпой. Видео
- Следующая рабочая неделя будет короткой
- Кучма вновь возглавил группу по урегулированию в Донбассе
Самое читаемое
-
Убитая собиралась бросить семью ради главы Раменского района
- Знаменитый актер выступил в суде по делу об убийстве своей подруги. Видео
- Последние минуты жизни спецназовца, разнимавшего драку, сняли на видео
- Сочинский спрут: для чего охранники популярных на курорте ресторанов избивали посетителей
- Ребенок умер во время зарядки в оздоровительном лагере
Телеканал "Россия"
-
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Китай готов воевать с США до конца
- 8 главных событий недели в экономике
- 6 кандидатов на пост председателя ЕЦБ
- Прогноз: рубль оценит последствия "экономического шовинизма" США
- Рынок нефти: обвал цен достиг уже 20%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Спас прохожего, но сам погиб: подозреваемые в убийстве спецназовца установлены
- Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро
- На юге столицы грузовик опрокинул скорую
- Тихая охота: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Стремление мужчин к физической привлекательности чревато бесплодием
- Чем темнее, тем лучше: даже огонёк свечи может негативно сказаться на сне
- Назван ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы
- Ароматизаторы для электронных сигарет вредят кровеносным сосудам
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео
Сегодня
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
1 час назад
В Москве умер актер Геннадий Матвеев
2 часа назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство
7 часов назад
Топ-10 городов мира с самым дорогим интернетом
9 часов назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца
3 часа назад
5 советов, как выбрать квартиру в Москве
02.06.2019 11:00
10 городов мира с самым дешевым интернетом
31.05.2019 09:14
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера
17.05.2019 09:57
Данила Козловский начал съемки "русского" "Чернобыля"
7 минут назад
Tinder внесли в реестр Роскомнадзора
17 минут назад
Снос памятника Жукову: радикалы провоцируют Зеленского
27 минут назад
Ведьмак озвучил команды навигатора для симулятора грузовиков
31 минута назад
7 советских мультгероев, научивших нас культуре
2 часа назад
В Кремле хотели бы видеть Калви на ПМЭФ
2 часа назад
Названы самые выгодные для мигрантов города
3 часа назад
Следующая рабочая неделя будет короткой
5 часов назад
В Ливии обострилась ситуация
10 часов назад
Российские школьники сдают самый массовый ЕГЭ
10 часов назад
Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет
12 часов назад
Израиль атаковал базу ВВС Сирии
15 часов назад
Еще 36 регионов страны переходят на цифровое вещание
15 часов назад