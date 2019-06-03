Семилетний мальчик в Амурской области упал с балкона

В Амурской области с балкона трехэтажного жилого дома упал семилетний мальчик. В настоящее время ребенок находится в реанимации, у него тяжелое состояние.

Около 18:30 (12:30 по московскому времени) в Бурейскую больницу доставлен мальчик семи лет. Он получил травмы в результате падения с балкона трехэтажного дома. Выполняется полная диагностика, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона.

Полиция проводит проверку случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Установлено, что дети находились дома одни. Предполагается, что произошел несчастный случай. Сотрудники полиции опрашивают законных представителей ребенка, свидетелей и очевидцев, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Амурской области.