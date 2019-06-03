Появилось видео нападения мужчины с топором на мэрию Южно-Сахалинска

В понедельник в здании мэрии Южно-Сахалинска 31-летний мужчина, вооруженный топором и ножом, устроил кровавую бойню.

Первоначально нападающий пытался попасть к мэру на прием, однако для этого надо записываться заранее, о чем ему и было сказано.

Услышав отказ, мужчина выхватил топор для рубки мяса, бросился на ближайшего человека и нанес ему множество рубленных ран. Сотрудникам мэрии удалось скрутить впавшего в безумие посетителя и дождаться приезда полиции.

Выяснилось, что нападение было спланированным — по информации телекомпании АСТВ, у 31-летнего мужчины с топором к руке был примотан нож, еще один находился в сумке.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, о мотивах нападающего не сообщается.