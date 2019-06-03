Снос памятника Жукову: радикалы провоцируют Зеленского

"Памятник маршалу Жукову в Харькове свергли отбросы общества", — заявил в эфире программы "60 минут" мэр города Геннадий Кернес.

"Это акт вандализма, которого мы не ожидали. Полицейские пытались препятствовать радикалам, но сами оказались среди пострадавших. Заведены два уголовных дела. К сожалению, мы понимаем, что активного расследования не будет. Все сойдет на нет. Националисты хвалятся своей безнаказанностью. Но памятник мы восстановим в ближайшее время".

Геннадий Кернес рассказал, что обсудил ситуацию с депутатом Верховной рады Виталием Хомутыльником, представляющим округ, в котором снесли монумент. Тот посоветовал восстановить памятник при поддержке фонда "Возрождение".

Кроме того, мэр Харькова отметил, что есть запрос населения на возвращение в городе названия проспекта Маршала Жукова.

Украинские радикалы повалили бюст маршалу Жукову возле Дворца спорта с помощью троса. Затем стали отбивать буквы с монумента. На месте монумента установили флаг Украины.

Во время сноса пострадали три сотрудника правоохранительных органов: рядом с ними распылили слезоточивый газ, и они получили химические ожоги.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В российском МИД этот инцидент вообще назвали вызовом для нового президента страны Зеленского. Многие политологи сейчас ждут, как он отреагирует на провокацию радикалов.