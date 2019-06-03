Момент аварии в центре Петербурга, где пострадал мотоциклист, попал на видео

В ночь на минувшее воскресенье, 2 июня, на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием байкера.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что водитель легкового автомобиля попытался развернуться. В тот момент, когда его авто находилось на встречной полосе, в легковушку врезался мотоциклист.

Судя по кадрам, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, пытался уклониться и даже "завалил" мотоцикл на бок, однако удара избежать все же не удалось.

В результате байкер оказался в больнице, а в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.