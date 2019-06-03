Три российских подлодки провели учения во льдах

Сразу три атомных подводных лодки Северного флот России провели учения в Северном Ледовитом океане. Субмарины "Тула", "Новомосковск" и "Северодвинск" тренировались передвигаться подо льдами, искать полыньи и всплывать.

Кроме того, моряки-подводники провели исследования на тему использования вооружения во льдах, сообщает агентство ТАСС.

"Северодвинск" – современная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 "Ясень". Она предназначена для уничтожения как наземных целей, так и кораблей противника. По данным из открытых источников, каждая АПЛ несет 32 противокорабельные ракеты "Оникс" или 40 многоцелевых "Калибров".

"Тула" и "Новомосковск" – относятся к стратегическим подлодкам проекта 667БДРМ. Каждая субмарина несет 16 ракет Р-29РМУ2 "Синева". Это трехступенчатая МБР с жидкостным двигателем, которая в 2008 году установила рекорд дальности полета для ракет этого класса – 11,5 тысяч километров. Боевая часть "Синевы" состоит из 4 ядерных блоков мощностью по 500 килотонн каждый и системы прорыва противоракетной обороны.