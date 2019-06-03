На Горьковском направлении МЖД опять опаздывают электрички в Москву

На Горьковском направлении МЖД электрички в сторону Москвы идут с задержками.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги, увеличенный интервал движения вызван техническими причинами.

"МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные поезда в график", — сообщили в железнодорожной компании.

В последние дни на Горьковском направлении МЖД уже были сбои в движении пригородных поездов. Так, утром 29 мая на полчаса задерживались электрички в сторону Москвы. Тогда сообщалось, что сбой произошел из-за находившегося на путях мужчины.

Утром 30 мая на этом направлении также задерживались поезда. Тогда причиной сбоя называли то, что несколько поездов выбились из графика и шел ремонт путей.