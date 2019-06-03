Парусный спорт. Неожиданный финал Adris 44 Cup в Хорватии
В хорватском местечке Ровинь завершился второй этап RC44 Cup, в котором принимали участие три команды под российским флагом. По итогам соревнований победу отпраздновала французская команда Aleph Racing, а лучший среди россиян результат показала "Ника" Владимира Просихина – шестая строчка.
Флот класса RC44 впервые посетил Ровинь в далеком уже 2012 году. Тогда здесь был разыгран титул чемпионов мира в этом классе. Поразительно, но спустя семь лет первая тройка того чемпионата вернулась в Хорватию, чтобы продолжить соревноваться. Но не всем удалось повторить или хотя бы приблизиться к прошлым успехам. Чемпион мира-2012 Penninsula Petroleum из Гибралтара, их земляки британцы Team Aqua (серебро чемпионата 2012) и словенская Ceeref (бронза), не вошли в тройку нынешнего сезона Adris 44 Cup.
В свою очередь, Истринский полуостров не изменил себе. Как и в 2012-м те же легкие нестабильные ветра, которые и стали главной причиной нестабильных, а порой и непредсказуемых результатов команд. К слову, словенцы возглавляли турнирную таблицу этапа в течение первых двух дней соревнований, но затем потеряли стабильность и после неудачного заключительного дня 2 июня финишировали пятыми.
Победу в этапе, неожиданно, после девяти лет стараний завоевала французская команда Aleph Racing, "Харизма" из Монако, победитель сезона-2018, финишировала второй, ветераны класса из Швеции Artemis стали третьими.
Трехкратный чемпион мира RC44 Просихин завершил сезон-2018 вторым и вторым же открыл новый сезон гонок в апреле в Черногории. Затем, кажется, "Ника" вошла в полосу неудач и в Хорватии у титулованной команды не получалось почти ничего. Если начало этапа давало надежды на позитивный результат, то в середине соревнований "Ника" выпала из тройки и закрепилась на нижних строчках таблицы. Немного поправить положение удалось в заключительный день, когда 2 и 5 приходы поместили команду петербуржца на шестую строчку.
Экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец", казалось, выжидал подходящего момента, чтобы всех удивить. Команда дважды бронзового призера чемпионатов мира RC44 Кирилла Фролова открыла этап третьим приходом, а далее все пошло не по плану. Неважные старты чередовались техническими сложностями, а когда команда наконец возглавила флот в третьей гонке 1 июня, эту гонку отменили из-за изменения направления ветра. Исправить ситуацию не удалось и в заключительный день. Те же 5-й и 6-й приходы оставили в распоряжении экипажа Фролова только восьмую строчку.
"Мы как-то постоянно создаем себе проблемы, а потом геройски их решаем, — комментирует этап Кирилл Фролов, — это и несколько фальстартов в этом этапе, поломка блока на бакштаге и так далее. Потом вся команда концентрируется на минимизации потерь и нам это удается. Мы всегда отыгрываем 2-3 позиции в течение гонки. Но хочется изменить этот тренд, тем более, что скорость есть и навыков у экипажа достаточно".
"Дембельским аккордом" отметились новички серии, екатеринбуржцы "Таватуй" Павла Кузнецова и Евгения Негодникова. Пускай команда заняла последнюю строчку, она сумела выиграть свою первую гонку в новом для себя классе именно 2 июня.
"У нас были шансы сделать это и раньше, но все как то звезды не сходились, к примеру, 31 числа мы лидировали но оказались замешаны в инциденте с "Никой" и упустили шанс, и так было еще несколько раз, — говорит Евгений Неугодников, — но главное, что мы доказали что мы можем побеждать".
Соревнования RC44 Cup продолжатся в июле. В который раз чемпионат мира примет Мекка парусного спорта Швеции – Марстранд. Здесь в 2017 году "Ника" завоевала второй титул чемпионов, а "Броненосец" был третьим.
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