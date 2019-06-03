Спас прохожего, но сам погиб: подозреваемые в убийстве спецназовца установлены
Участники массовой драки, в которой убили бывшего спецназовца, установлены. Подозреваемые пустились в бега, но в их квартирах уже прошли обыски. Бывший сотрудник ГРУ Никита Белянкин вступился за случайного прохожего, которого избивала разъяренная толпа, но сам погиб.
На кадрах, сделанных очевидцем, видно, как агрессивная компания с криками покидает место преступления. На асфальте лежит мужчина. В драке его ударили ножом прямо в сердце. Погибший 24-летний Никита Белянкин — боец спецназа ГРУ, не раз выполнял боевые задачи в Сирии. Контракт с Минобороны у него закончился лишь несколько месяцев назад. В ночь на 2 июня он гулял со своей девушкой и увидел, как возле ресторана толпа избивает двоих людей. Никита попытался остановить драку. Достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Тогда молодчики набросились на него. Кто-то из них достал нож…
- В этот вечер мы оказались в последние секунды возле него. Оно все как-то быстро произошло. Просто человек 15-20 налетели, произошла драка, произошли выстрелы. И потом мы уже увидели, как на одного молодого человека — это оказался Никита — ну, как борьба у них идет. И он вот по этой дорожке свернул, побежал и вот так спиной к нам упал.
Один из пострадавших — Александр — сейчас в больнице. За него вступился Никита Белянкин.
"Нас с другом вывели из бара, начали избивать, меня пырнули ножом, а на помощь к другу подошел Никита. Достал травматический пистолет, выстрелил в воздух, чтобы как-то спугнуть толпу", — говорит пострадавший Александр.
Иван Шуханов дружил с Никитой Белянкиным. Говорит, Никита всегда был готов прийти на помощь. Он просто не смог пройти мимо.
"Сказал этим молодым людям, что не стоит так вести себя, давайте один на один, если вы хотите драться. Эти люди его не послушали. Пошли с атакой. Один удар — нож в сердце. В течение нескольких минут мой друг погиб", — рассказывает Иван Шуханов, друг Никиты Белянкина.
Дело об убийстве бывшего бойца спецназа в подмосковном Путилкове на особом контроле в Следственном комитете.
"Следствием уже установлен круг лиц, принимавших участие в драке. В жилищах проведены обыски. Изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе баллистической, молекулярно-генетической, дактилоскопической", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.
Иными словами, задержание подозреваемых — только вопрос времени.
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