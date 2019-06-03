Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Сапожкову

13 мая на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Сапожковой из города Воскресенска Московской области. Девочка получила тяжелую родовую травму: у нее серьезно повреждено левое плечевое сплетение. Рука практически не двигается, если не начать срочное хирургическое лечение, Арина не сможет нормально развиваться и обслуживать себя. Хирурги из ярославской клиники "Константа" готовы провести этапные микрохирургические операции, которые помогут восстановить двигательные функции руки. Но это очень дорогое лечение, государство его не оплачивает.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (904 200 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 1 222 167 руб. Мама Арины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".