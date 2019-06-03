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3 июня 201916:16

Ожидаются аншлаги: Россия сыграет против Сан-Марино и Кипра при полных трибунах

Сборная России по футболу ближайшие домашние встречи отборочного раунда чемпионата Европы против Сан-Марино и Кипра проведет при заполненных трибунах стадионов в Саранске и Нижнем Новгороде.

"В продаже на каждом из стадионов осталось по две-три тысячи билетов и, в принципе, можно вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие игры сборной России, — сказал руководитель коммерческого отдела РФС Владимир Карпович. – Но это пока прогноз. Более точное количество билетов появится в дни матчей".

Напомним, что поединок против Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", вмещающей 44 тысячи зрителей. Затем России переедет в Нижний Новгород, где на одноименном стадионе общей вместительностью 45 тысяч зрителей сыграет уже против киприотов.

Обе арены были построены к чемпионату мира по футболу и принимали матчи мирового первенства.

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