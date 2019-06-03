Джокович пробился в 1/4 финала Roland Garros, обыграв Штруффа

На парижских теннисных кортах продолжаются матчи Открытого чемпионата Франции. В соревнованиях мужчин новым четвертьфиналистом турнира стал сербский теннисист Новак Джокович. В матче четвертого круга он одолел немца Ян-Леннарда Штруффа.

Первая ракетка мира одержал победу над соперником из Германии пот итогам трех партий. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

За место в полуфинале грунтового турнира лидер мирового рейтинга встретится либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с еще одним представителем Германии Александром Зверевым.

Накануне четвертьфиналистами French Openстали швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанец Рафаэль Надаль и японец Кеи Нисикори