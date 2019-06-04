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Рейтинги Роскачества 29 минут назад
Все ноты чая: Роскачество проверило безопасность популярного напитка
48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок по 178 показателям качества и безопасности проверили эксперты Роскачества. Они также сравнили разные виды упаковки одних и тех же брендов. В исследовании приняли участие российские чаи и торговые марки из Индии, Польши, Шри-Ланки и ОАЭ.
Потребитель может быть спокоен
Вывод первый: весь исследованный чай действительно является чаем. В нем соответствует нормам ГОСТ содержание полифенолов, кофеина и танинов. Если бы кофеина и танинов слишком мало, то это может говорить о добавках других растений: в иван-чае ни кофеина, ни танина нет.
Ни в одном чае не было обнаружено превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов или посторонних металломагнитных примесей или красителей. Радостная новость для любителей чая – пить его можно не опасаясь: ни в одном из исследованных образцов нет ни красителей, ни песка, ни ароматизаторов, ни примесей сорной травы.
Что касается продажи старой чайной пыли, то опасения потребителя рассеял руководитель направления чая и кофе в сети "Республика", чемпион России по чайной миксологии 2018 года, эксперт Роскачества Андрей Колбасинов. Он пояснил, что на производстве чай ранжируют от крупнолистового до мелколистового.
"Для массового сегмента используют мелколистовой чай. На производстве чай просеивают через сита. Чем мельче сито, тем мельче частицы чая. Самая мелкая фракция может называться чайной пылью, но никакой грязи в нем нет. Это такой же чай. Обычно самые мелкие частицы упаковывают в пакетики", — заверил Колбасинов.
Недовес и перевес
Экономят ли производители на своем продукте, установили эксперты Роскачества. Нарушения были найдены. У производителя марки "Краснодарский" недовес в пачке составил 2 грамма – 177 граммов вместо заявленных 180.
А торговая марка Dilmah от недовеса перестраховалась. В ее упаковках по 50 граммов чая оказалось даже больше обычного – 51,5 грамма.
Это, видимо, связано с тем, что чай Dilmah тяжелее из-за наличия в нем избытка влаги. Этот избыток влаги позволяет развиваться плесени. Именно поэтому во время исследований в пакетированном чае Dilmah плесени было обнаружено втрое больше допустимого законодательством уровня. Но это не рекорд: чай "Краснодарский" оказался большим нарушителем требований – превышение максимально допустимого законодательством уровня по плесени здесь составляет четыре раза.
Хочешь похудеть – пей чай
Этот лозунг в данном случае не реклама, а антиреклама. В 11 пакетированных чаях выявлены группы бактерий кишечной палочки. Диареи они, может, и не вызовут, но расстраивают если не кишечник, то экспертов Роскачества – точно.
Группы бактерий кишечной палочки обнаружены в пакетированных чаях "Азерчай", Alokozay, "Тот самый чай", Brooke bond, "Золотая чаша", Riston, Gordon, Twinings, Richard. Кишечная палочка также обнаружилась в "Императорском" чае и листовом чае "Традиция".
На появление плесени и бактерий кишечной палочки могли, по мнению экспертов, повлиять как качество сырья. Так и несоблюдения условий хранения и расфасовки чая.
Химию в жизнь
Эксперты проверили чай на пестициды, используемые на плантациях. В 40 из 148 исследуемых чаев есть превышения по химикатам. Правда, следы пестицидов настолько малы, что вряд ли могут навредить здоровью.
Свободными даже от следов пестицидов стали пакетированные чаи Basilur, Brooke bond, Dilmah, Greenfield, Lipton и Milford, а также листовые Akbar и "Традиция".
Лист против пакетика
Эксперты Роскачества сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же брендов. Качество листовых чаев превалировало в 10 случаях из 13. Лучше пакетированных оказались листовые чаи Alokozay, Akbar, Brooke bond, Dilmah, Gordon, Riston, Tess, "Принцесса Нури", "Золотая чаша" и "Майский".
В листовых чаях отсутствовала плесень и кишечная палочка. Но следы пестицидов присутствовали в 14 из 15 листовых чаев.
Лишь в трех случаях из 13 листовой чай уступил пакетированному: это были торговые марки Lipton, Greenfield и Ahmad.
На вкус и цвет лучше чая нет
Пока Роскачество не исследовало органолептические показатели различных сортов чая.
Причина — множество сторонних факторов, от которых зависит вкус чая. Среди них погода в период вызревания чайных листьев, минеральный состав земли, на которой растут чайные кусты, склон, на котором расположена плантация, а также минеральный состав воды. Все это напрямую сказывается на вкусе чая.
"Действительно, на вкус все чаи разные, и не стоит ждать какого-то определенного вкуса от всех чаев. На вкус влияет терруар и обработка. Обыватель самостоятельно может почувствовать в черных чаях самые разные нотки, — поясняет эксперт Андрей Колбасников: — В черном чае можно почувствовать деревянистые, землистые тона, разные орехи и специи, вкусы обжарки, и даже кожу и табак. В каждом черном чае есть свои нотки. И давать более высокую оценку одному чаю за то, что в нем есть ореховый привкус, например, или его отсутствие, неправильно".
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