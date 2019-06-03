Пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с авто в Подмосковье. Видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии с летальным исходом, произошедшей 1 июня в Московской области.

В минувшую субботу на улице Ленина в подмосковной Лобне мотоциклист врезался в поворачивавший автомобиль.

После удара байкер и его пассажирка отлетели в сторону. Как сообщают СМИ, последняя скончалась от полученных повреждений. Еще два человека оказались травмированы.