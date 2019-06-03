Абсолютное пещерное варварство. Минобороны оценило выходку неонацистов в Харькове

Выходка неонацистов, которые под "улюлюканье и танцы с молотками" снесли памятник маршалу Георгию Жукову, — это результат "цивилизационного выбора Украины". Подобный курс приведет страну к абсолютному пещерному варварству, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Попытка заставить украинцев забыть о том, что они народ победитель, обречена на провал, уверен генерал-майор. Подобные методы уже пытались применять в Германии в тридцатых годах. Хорошо известно, чем это закончилось: "разгромом и мировым проклятием".



Напомним, 2 мая в Харькове группа националистов повалила памятник советскому военачальнику и распылила слезоточивый газ в сторону сотрудников полиции. Трое из силовиков получили ожоги роговицы глаза.

Правоохранительные органы возбудили дела по статьям хулиганство и нападение на полицейских. Мэр города Геннадий Кернес распорядился восстановить памятник.