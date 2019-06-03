МВД: полицейские не похищали бриллиант-вещдок стоимостью 15 миллионов

Информация об исчезновении бриллианта, находящегося на хранении в полиции, и проверках в отношении сотрудников правоохранительных органов не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что драгоценный камень по-прежнему находится на хранении в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве, и никаких проверок, связанных с якобы имевшими место попытками его продажи, не проводится.

Камень был изъят в рамках уголовного дела, в марте 2018 года после проведения экспертизы его приобщили к материалам дела как вещественное доказательство. Стоимость бриллианта составляет около 15 миллионов рублей. По данным РЕН ТВ, недавно драгоценный камень мог вновь оказаться на черном рынке.