Зеленский не намерен избегать нелояльных журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается избегать общения со СМИ, нелояльными к власти. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она напомнила, что Зеленский от медиа не прячется, каждую неделю появляется перед камерами и дает комментарии, передает РИА Новости.