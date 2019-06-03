Питерский водитель трубой разбил машину в ходе дорожного спора

В Санкт-Петербурге повздорившие водители устроили дуэль посреди проезжей части. Оружие им заменили газовый баллончик и обрезок металлической трубы, в результате дело закончилось статьей о хулиганстве.

Противники сошлись вечером 2 июня у дома №35 по Октябрьскому бульвару в Пушкине. Причина конфликта остается неизвестной, поскольку на видео попала только его развязка — мужчины от словесных прений перешли к физическим упражнениям. Отчаявшийся дотянуться до оппонента владелец пикапа Mazda сорвал свою злость на принадлежащей ему легковушке — он бил стекла и колотил по крыше Renault Logan.

Под рукой у второго участника травматического оружия не обнаружилось, а потому он поначалу использовал газовый баллончик, а затем хватанул монтировкой по борту пикапа. На том соперники и разошлись: владелец Renault отправился в полицию, а его оппонент — домой, где его и застали стражи порядка.

После допроса 64-летнего хулигана отпустили под подписку о невыезде.