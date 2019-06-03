Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Суд шведского города Уппсала отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Судья, ведущая процесс, заявила о том, что одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование. При этом она отметила, что предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время как сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании.

По словам судьи, заочный арест Ассанжа представляется непропорциональной мерой, сообщает РИА Новости.

Джулиан Ассанж в 2010 году в Швеции обвинен в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора. Ассанжа задержали 11 апреля 2019 года. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к одиннадцати месяцам тюрьмы. Незадолго после этого прокуратура Швеции объявила о возобновлении следствия в отношении основателя WikiLeaks.