"Зенит" заинтересовался полузащитником "Штутгарта"

Санкт-петербургский "Зенит" возобновил интерес к полузащитнику немецкого "Штуттгарта" Сантьяго Аскасибару и может приобрести его в текущее трансферное окно. Ранее аргентинский футболист уже мог пополнить ряды "сине-бело-голубых", но выбрал Бундеслигу.

В 2017 году руководство клуба с берегов Невы намеревалось приобрести Аскасибару, но тот предпочел "Штутгарт". Теперь же, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfermarkt, аргентинец не прочь сменить клуб из-за вылета швабов из Бундеслиги. К тому же, "Зенит" в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов и этот факт является для него подспорьем.

Аскасибар провел за "Штутгарт" 56 матчей в чемпионате Германии, отметившись в них одной голевой передачей. До швабов он выступал за аргентинский "Эстудиантес", воспитанником которого он и является.

Трансферная стоимость 22-летнего игрока оценивается в 16 миллионов евро.