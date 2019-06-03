Черноморский флот получит три новых корабля

Один патрульный корабль и два тральщика должны пополнить Черноморский флот до конца 2019 года. Корвет "Дмитрий Рогачев" заканчивает государственные испытания, суда противоминной обороны "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов" уже спущены на воду. Первый проходит заводские тесты, второй ждет экипаж, сообщает агентство ТАСС.

"Дмитрий Рогачев" – представитель проекта 22160. Это небольшие корабли: длина – 91 метр, ширина – 14 метров, водоизмещение – около 1500 тонн. Вооружение тоже скромное: 57-миллиметровая артиллерийская установка, зенитная ракетная система "Гибка", тумбы под крупнокалиберные пулеметы.

"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов. Их корпус сделан из стеклопластика потому, что на этот материал не реагируют морские мины с магнитными взрывателями. Кроме того, все металлические детали корабля специально размагничены.