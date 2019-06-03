Футбол. Сборная России разгромила "Чертаново" в контрольном матче

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным играм чемпионата Европы. Команда находится на подмосковной базе в Новогорске и в понедельник провела контрольный матч с клубом ФНЛ "Чертаново". Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу России.

Начало погрому положил нападающий национальной команды Артем Дзюба, забивший уже на 7 минуте встречи. При счете 1:0 футболисты "Чертаново" имели шанс сравнять счет после того, как получили право на пенальти. Однако вратарь сборной России Гилерме отразил удар подошедшего к точке Владислава Сарвели.

А уже после этого Антон Миранчук и Александр Головин увеличили преимущество сборной России. Отметим, что до свистка на перерыв в составе России произошла вынужденная замена — из-за повреждения плеча поле покинул Юрий Газинский. О степени тяжести его травмы будет сообщено после дополнительного медицинского обследования.

Во второй половине поединка главный тренер России Станислав Черчесов выпустил на поле запасных и полностью сменил основной состав. На результативность команды это не повлияло. Голы Федора Смолов, Федора Чалова и Резиуана Мирзова довершили начатое в первом тайме.

Как итог, разгромная победа сборной России над дебютантом Футбольной национальной лиги – 6:0.