На Южном Урале два выпускника пришли сдавать ЕГЭ с мобильниками, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Как известно, сегодня, 3 июня российские школьники сдавали очередной ЕГЭ — на этот раз проверяли их знания по русскому языку. К сожалению, не для всех испытание закончилось удачно — двум выпускникам придется пересдавать экзамен. Наблюдатели удалили их с экзамена из-за попытки использования мобильных телефонов.

Пока что в этом году в Челябинской области было зафиксировано семь одиннадцатиклассников-нарушителей. Об этом рассказала начальник Управления начального, основного, среднего общего образования регионального Минобразования Елена Тюрина. Двух школьников удалили с экзаменов по химии и истории. Три ученика списывали на экзамене по математике. Осенью всех их ждет пересдача.

Кстати, ситуация с аттестатами у девятиклассников пока не внушает оптимизма. Более четырехсот школьников вообще не допустили к экзаменам. Чуть более ста не справились с устной частью экзамена по русскому языку, причем попыток у них было три.