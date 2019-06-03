Тема:
Борьба с коррупцией в России 25 минут назад
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Как передает РИА Новости, судья Евгения Николаева приняла решение отправить экс-чиновника в следственный изолятор до 30 июля. У адвокатов Конькова есть три дня, чтобы обжаловать это решение в Мосгорсуде.
Сам же он заявил о своей невиновности и попросил служителей Фемиды ограничиться домашним арестом, в том числе ввиду плохого состояния здоровья.
Однако судья согласилась с доводами следствия о том, что помещение в СИЗО помешает 60-летнему Конькову скрыться от правосудия, уничтожить улики и склонить свидетелей к даче ложных показаний.
Он пока находится в статусе подозреваемого и в течении 10 дней ему должны предъявить официальное обвинение.
По информации Следственного комитета России, Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Гришин уже арестован судом.
С октября 2008 года Коньков трудился первым заместителем председателя правительства Ивановской области. 16 октября 2013 года был назначен врио губернатора Ивановской области. 14 сентября 2014 года на выборах руководителя региона одержал победу, набрав 80,32 % голосов избирателей. 10 октября 2017 года освобождён от должности указом президента России досрочно по собственному желанию.
С сентября 2018 года — депутат облдумы, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Ранее по теме
-
Экс-губернатор Ивановской области и его подельник подозреваются в хищении 700 бюджетных миллионов2 суток назад
-
Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова обвиняют в коррупции2 суток назад
-
Сотрудники Росреестра Дагестана арестованы за махинации с землями9 суток назад
-
Путин в курсе дела о мошенничестве в ФСБ10 суток назад
-
Против директора петербургского театра кукол возбудили дело о взятке1 месяц назад
-
Суд определил наказание экс-мэру Владивостока за коррупцию1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Установлены подозреваемые в убийстве спецназовца
- Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
- В Москве запустили Некрасовскую линию метро
- Кучма вновь возглавил группу по урегулированию в Донбассе
- Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Самое читаемое
-
Убитая собиралась бросить семью ради главы Раменского района
- Знаменитый актер выступил в суде по делу об убийстве своей подруги. Видео
- Последние минуты жизни спецназовца, разнимавшего драку, сняли на видео
- Сочинский спрут: для чего охранники популярных на курорте ресторанов избивали посетителей
- Ребенок умер во время зарядки в оздоровительном лагере
Телеканал "Россия"
-
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Китай готов воевать с США до конца
- 8 главных событий недели в экономике
- 6 кандидатов на пост председателя ЕЦБ
- Прогноз: рубль оценит последствия "экономического шовинизма" США
- Рынок нефти: обвал цен достиг уже 20%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Спас прохожего, но сам погиб: подозреваемые в убийстве спецназовца установлены
- Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро
- На юге столицы грузовик опрокинул скорую
- Тихая охота: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Стремление мужчин к физической привлекательности чревато бесплодием
- Чем темнее, тем лучше: даже огонёк свечи может негативно сказаться на сне
- Назван ещё один фактор ухудшения качества мужской спермы
- Ароматизаторы для электронных сигарет вредят кровеносным сосудам
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео