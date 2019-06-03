Новости В мире

Все видео этой рубрики
3 июня 201920:58 Александр Хабаров

Визит Трампа в Лондон: его кукла на унитазе и протесты горожан

Визит Трампа в Лондон: его кукла на унитазе и протесты горожан

Лондон встречает Дональда Трампа акциями протеста. Президент США прибыл в Великобританию этим утром, и сразу же наткнулся на холодный приём. Ни красной дорожки в аэропорту, ни традиционного проезда по улицам британской столицы. Вместо этого — надувная кукла Трампа в небе над Лондоном. И с каждой минутой растёт список первых лиц страны, отказавшихся встречаться с гостем из Вашингтона.

В Лондоне Трампу угрожают массовыми протестами, и один из них уже начался напротив Букингемского дворца.

Утром Трампа встречал британский министр иностранных дел Джереми Хант. Глава кабинета, Тереза Мэй в аэропорт не приехала. Вся политика отложена на завтра. Сегодня первый и подчеркнуто церемониальный день визита.

"Мы устроим для господина Трампа фантастическое шоу на этой неделе, ведь Америка – наш ближайший союзник", — заявил Хант.

Все внимание сейчас приковано к деталям. И они не заставили себя ждать: уже в аэропорту супруга Трампа Мелания буквально выдернула свою руку из ладони президента, словно подтверждая слухи об их непростых отношениях.

В Англию бывшая модель улетала в наряде, украшенном достопримечательностями Лондона. Так что при желании, она теперь может ставить галочки на отдельных картинках.

Вместе с супругом они посетили сегодня Вестминстерское аббатство и возложили там венок к могиле Неизвестного солдата. Трампа пригласили в Великобританию отметить 75-летие высадки союзников в Нормандии. В Лондоне в его честь сегодня прозвучал 21 артиллерийский залп.

Традиционный формат помпезных государственных визитов в этот раз претерпел изменения. Не было торжественного проезда в экипажах — Трамп добирался до Букингемского дворца на вертолете. Во-вторых, он и Мелания не остаются там ночевать — якобы в одном крыле сейчас идет ремонт и для американского президента не нашлось подходящих апартаментов.

В Лондоне сейчас почти вся семья Трампов, кроме младшего сына. Специально для них в фешенебельном отеле Corinthia был выкуплен целый этаж с отдельным лифтом.

Королева сегодня выступила в роли личного гида. Она, показывала Трампам свою коллекцию исторических артефактов — среди них документы, свидетельствующие о дружеских отношениях между королевской семьей и руководством США. Но банкет в честь Трампа в Букингемском дворце, некоторые британские политики решили проигнорировать.

От званого ужина отказались лидеры ведущих оппозиционных партий: лейбористов и либерал-демократов, спикер нижней палаты парламента, который добился того, что Трамп не будет выступать перед британским парламентом.

Президента США отказалась встречать супруга принца Гарри, американка Меган Маркл. В небе над Лондоном завтра опять появится резиновый бэби-Трамп. Его уже запускали два года назад. Сегодня ночью изображение куклы спроецировали на знаменитых белых скалах в Дувре, а телеканал Sky News использовал надувного Трампа для промо-ролика предстоящего освещения визита.

Протестующих поддержал лондонский мэр Садик Хан, заявив, что нечего выстилать ковровые дорожки перед нынешним американским президентом.

Трамп в долгу не остался — отплатив обидчику через Twitter: "Он – жалкий неудачник, которому стоило бы сосредоточится на уровне преступности в Лондоне, а не на мне. Хан напоминает мне нашего тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка Де Блазио, только в два раза ниже ростом".

Протестующие приготовили еще одну куклу Трампа, изобразив его сидящим на золотом унитазе с телефоном в руках. Центр Лондона будет завтра парализован, если на улицы, как обещано выйдут 250 тысяч участников акции протеста.

Чтобы защитить президента США, британские и американские спецслужбы перегородили почти половину Regent’s Park, закрыв забором огромную территорию вокруг резиденции американского посла, где он на время остановился.

К тому же Трамп перемещается в основном на вертолете и лишь в редких случаях в бронированном, хорошо защищенном автомобиле, так что на недовольных внимания может не обращать, если, конечно, не пожелает посмотреть телевизор.

Сейчас

19:30

Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ

18:40

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

17:28

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

15:46

В Томской области украли участок дороги

14:37

Вертолет Трампа приземлился на лужайке Букингемского дворца

14:13

Суданская оппозиция прервала переговоры с военными

13:59

Из-за сообщения о бомбе в Москве эвакуируют посетителей фестиваля "Красная площадь"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сильный, смелый, волевой: спецназовец ГРУ погиб, заступившись за незнакомцев

Сильный, смелый, волевой: спецназовец ГРУ погиб, заступившись за незнакомцев

1 час назад
Позиции новые, кадры прежние: Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу

Позиции новые, кадры прежние: Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу

1 час назад
Визит Трампа в Лондон: его кукла на унитазе и протесты горожан

Визит Трампа в Лондон: его кукла на унитазе и протесты горожан

1 час назад
Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ

Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ

2 часа назад
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

3 часа назад
Убийство в Раменском: экс-глава района или его любовница могли кому-то перейти дорогу

Убийство в Раменском: экс-глава района или его любовница могли кому-то перейти дорогу

4 часа назад
Светлана Немоляева удивила расшифровкой своей фамилии

Светлана Немоляева удивила расшифровкой своей фамилии

7 часов назад
В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль

В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль

3 часа назад
Футбол. Сборная России разгромила "Чертаново" в контрольном матче

Футбол. Сборная России разгромила "Чертаново" в контрольном матче

4 часа назад
Черноморский флот получит три новых корабля

Черноморский флот получит три новых корабля

4 часа назад
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

13 часов назад
Топ-10 городов мира с самым дорогим интернетом

Топ-10 городов мира с самым дорогим интернетом

15 часов назад
Володин посетил в больнице российского сотрудника ООН, пострадавшего в Косове

Володин посетил в больнице российского сотрудника ООН, пострадавшего в Косове

2 часа назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

9 часов назад
5 советов, как выбрать квартиру в Москве

5 советов, как выбрать квартиру в Москве

02.06.2019 11:00
10 городов мира с самым дешевым интернетом

10 городов мира с самым дешевым интернетом

31.05.2019 09:14
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

17.05.2019 09:57
Apple представила iOS 13 с "тёмным режимом"

Apple представила iOS 13 с "тёмным режимом"

1 час назад
Годовалого Витю, которому больная раком мать искала опекунов, отдали приемной семье

Годовалого Витю, которому больная раком мать искала опекунов, отдали приемной семье

1 час назад
Астрономы: на Плутоне есть криовулканы, вода и ингредиенты жизни

Астрономы: на Плутоне есть криовулканы, вода и ингредиенты жизни

3 часа назад
Родная тетя попыталась отобрать квартиру у 10-летнего племянника

Родная тетя попыталась отобрать квартиру у 10-летнего племянника

4 часа назад
Паразиты неолита: в фекалиях человека возрастом 9000 лет найдены яйца круглых червей

Паразиты неолита: в фекалиях человека возрастом 9000 лет найдены яйца круглых червей

4 часа назад
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

4 часа назад
Питерский водитель трубой разбил машину в ходе дорожного спора

Питерский водитель трубой разбил машину в ходе дорожного спора

4 часа назад
Зеленский не намерен избегать нелояльных журналистов

Зеленский не намерен избегать нелояльных журналистов

4 часа назад
МВД: полицейские не похищали бриллиант-вещдок стоимостью 15 миллионов

МВД: полицейские не похищали бриллиант-вещдок стоимостью 15 миллионов

4 часа назад
Абсолютное пещерное варварство. Минобороны оценило выходку неонацистов в Харькове

Абсолютное пещерное варварство. Минобороны оценило выходку неонацистов в Харькове

5 часов назад
Пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с авто в Подмосковье. Видео

Пассажирка мотоцикла погибла в столкновении с авто в Подмосковье. Видео

5 часов назад
Данила Козловский начал съемки "русского" "Чернобыля"

Данила Козловский начал съемки "русского" "Чернобыля"

6 часов назад
Tinder внесли в реестр Роскомнадзора

Tinder внесли в реестр Роскомнадзора

6 часов назад
Ведьмак озвучил команды навигатора для симулятора грузовиков

Ведьмак озвучил команды навигатора для симулятора грузовиков

6 часов назад
Жена Мамаева вызвана на проверку полиграфом

Жена Мамаева вызвана на проверку полиграфом

6 часов назад
Появилось видео нападения мужчины с топором на мэрию Южно-Сахалинска

Появилось видео нападения мужчины с топором на мэрию Южно-Сахалинска

6 часов назад
Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро

Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро

7 часов назад
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

7 часов назад
7 советских мультгероев, научивших нас культуре

7 советских мультгероев, научивших нас культуре

8 часов назад
Тихая охота началась: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного

Тихая охота началась: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного

8 часов назад
Авиационная администрация США нашла 300 бракованных "Боингов"

Авиационная администрация США нашла 300 бракованных "Боингов"

8 часов назад
Число пострадавших от взрыва на заводе в Дзержинске выросло до 116 человек

Число пострадавших от взрыва на заводе в Дзержинске выросло до 116 человек

8 часов назад
В Москве умер актер Геннадий Матвеев

В Москве умер актер Геннадий Матвеев

8 часов назад
Oppo и Xiaomi спрятали селфи-камеры под дисплеи смартфонов

Oppo и Xiaomi спрятали селфи-камеры под дисплеи смартфонов

9 часов назад
Названы самые выгодные для мигрантов города

Названы самые выгодные для мигрантов города

9 часов назад
Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем

Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем

10 часов назад
Роспотребнадзор рассказал о способах обмана в автосалонах. Будьте бдительны!

Роспотребнадзор рассказал о способах обмана в автосалонах. Будьте бдительны!

10 часов назад