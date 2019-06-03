Визит Трампа в Лондон: его кукла на унитазе и протесты горожан
Лондон встречает Дональда Трампа акциями протеста. Президент США прибыл в Великобританию этим утром, и сразу же наткнулся на холодный приём. Ни красной дорожки в аэропорту, ни традиционного проезда по улицам британской столицы. Вместо этого — надувная кукла Трампа в небе над Лондоном. И с каждой минутой растёт список первых лиц страны, отказавшихся встречаться с гостем из Вашингтона.
В Лондоне Трампу угрожают массовыми протестами, и один из них уже начался напротив Букингемского дворца.
Утром Трампа встречал британский министр иностранных дел Джереми Хант. Глава кабинета, Тереза Мэй в аэропорт не приехала. Вся политика отложена на завтра. Сегодня первый и подчеркнуто церемониальный день визита.
"Мы устроим для господина Трампа фантастическое шоу на этой неделе, ведь Америка – наш ближайший союзник", — заявил Хант.
Все внимание сейчас приковано к деталям. И они не заставили себя ждать: уже в аэропорту супруга Трампа Мелания буквально выдернула свою руку из ладони президента, словно подтверждая слухи об их непростых отношениях.
В Англию бывшая модель улетала в наряде, украшенном достопримечательностями Лондона. Так что при желании, она теперь может ставить галочки на отдельных картинках.
Вместе с супругом они посетили сегодня Вестминстерское аббатство и возложили там венок к могиле Неизвестного солдата. Трампа пригласили в Великобританию отметить 75-летие высадки союзников в Нормандии. В Лондоне в его честь сегодня прозвучал 21 артиллерийский залп.
Традиционный формат помпезных государственных визитов в этот раз претерпел изменения. Не было торжественного проезда в экипажах — Трамп добирался до Букингемского дворца на вертолете. Во-вторых, он и Мелания не остаются там ночевать — якобы в одном крыле сейчас идет ремонт и для американского президента не нашлось подходящих апартаментов.
В Лондоне сейчас почти вся семья Трампов, кроме младшего сына. Специально для них в фешенебельном отеле Corinthia был выкуплен целый этаж с отдельным лифтом.
Королева сегодня выступила в роли личного гида. Она, показывала Трампам свою коллекцию исторических артефактов — среди них документы, свидетельствующие о дружеских отношениях между королевской семьей и руководством США. Но банкет в честь Трампа в Букингемском дворце, некоторые британские политики решили проигнорировать.
От званого ужина отказались лидеры ведущих оппозиционных партий: лейбористов и либерал-демократов, спикер нижней палаты парламента, который добился того, что Трамп не будет выступать перед британским парламентом.
Президента США отказалась встречать супруга принца Гарри, американка Меган Маркл. В небе над Лондоном завтра опять появится резиновый бэби-Трамп. Его уже запускали два года назад. Сегодня ночью изображение куклы спроецировали на знаменитых белых скалах в Дувре, а телеканал Sky News использовал надувного Трампа для промо-ролика предстоящего освещения визита.
Протестующих поддержал лондонский мэр Садик Хан, заявив, что нечего выстилать ковровые дорожки перед нынешним американским президентом.
Трамп в долгу не остался — отплатив обидчику через Twitter: "Он – жалкий неудачник, которому стоило бы сосредоточится на уровне преступности в Лондоне, а не на мне. Хан напоминает мне нашего тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка Де Блазио, только в два раза ниже ростом".
Протестующие приготовили еще одну куклу Трампа, изобразив его сидящим на золотом унитазе с телефоном в руках. Центр Лондона будет завтра парализован, если на улицы, как обещано выйдут 250 тысяч участников акции протеста.
Чтобы защитить президента США, британские и американские спецслужбы перегородили почти половину Regent’s Park, закрыв забором огромную территорию вокруг резиденции американского посла, где он на время остановился.
К тому же Трамп перемещается в основном на вертолете и лишь в редких случаях в бронированном, хорошо защищенном автомобиле, так что на недовольных внимания может не обращать, если, конечно, не пожелает посмотреть телевизор.
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