Годовалого Витю, которому больная раком мать искала опекунов, отдали приемной семье
Суд в Крыму сегодня принял решение по делу, за которым, без преувеличения, следила вся страна. Годовалого Витю Черемиса из Симферополя сегодня отдали приемной семье, которой заболевшая раком мама завещала заботу о своем ребенке. Незадолго до смерти женщина оформила необходимые документы в службе опеки. Но чиновники почему-то решили по-другому. Как удалось добиться справедливости?
Долгожданный момент: полуторагодовалый Витя покидает дом малютки на руках у приемной мамы. Ребенок улыбается и обнимает Валентину. Этого момента он тоже очень долго ждал. В детском доме он провел ровно два месяца после смерти родной матери.
"Молодая женщина, тяжелобольная, нуждается в колясочке и кроватке, хочет забрать своего ребенка из дома малютки", — вспоминает приемная мать Валентина Тарасенко.
В прошлом году Валентина не смогла пройти мимо чужой беды. Она увидела в интернете призыв о помощи от Алены Черемис, которая была неизлечима больна — третья стадия онкологии.
Валентина забрала Алену жить к себе. У нее дома Витя даже сделал свои первые шаги
В апреле этого года Алена Черемис скончалась. Перед смертью она написала заявление с просьбой оставить Витю в семье, которая приютила ее и ребенка.
Валентина Тарасенко пыталась оформить документы на временную опеку, чтобы Витя Чемерис не попал в дом малютки. Чиновники администрации пришли довольно быстро с проверкой в квартиру женщины, чтобы узнать, есть ли условия для проживания мальчика. Заключение было положительное.
Валентина была уверена, что ребенка оставят ей, но мальчика все равно забрали и отказали в оформлении опекунства. Чиновники администрации свое решение мотивировали тем, что на Украине у ребенка есть дедушка, который имеет приоритет на опеку.
"Мы отправляли ему на электронную почту соответствующие образцы заявлений, какие необходимы. Дедушке ребенка было предложено либо дать свое согласие на оформление опеки, либо дать отказ в преимущественном праве. К сожалению, ни одного, ни другого ответа не поступило", — рассказала начальник Департамента по делам детей Администрации города Симферополя Светлана Щербакова.
Позже выяснилось, что дедушке мальчик не нужен. Ну, а Валентина, у которой, к слову, пять своих детей и двое приемных, обратилась в суд и ежедневно навещала Витю в доме малютки.
Первое заседание состоялось сегодня.
"На данный момент ребенок едет в приемную семью, к приемной маме, которая долго этого добивалась. Самое главное, что ребенок в семье. Конечно, это не значит, что в данной ситуации нужно ставить точку. Нужно сопровождать и помогать семье, поскольку мальчик получил травму. В ближайшее время уполномоченный по правам ребенка обязательно навестит эту семью. Мы будет постоянно на связи", — прокомментировала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.
Радостная мама Валентина Тарасенко делится своими эмоциями:
— Это маленькая звездочка! Все, Виктор домой едет. Представляете, самое главное, что бумажка, в которой написано "разрешено забрать", такая маленькая...
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