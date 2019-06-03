400 издательств представили на Красной площади свои книги
Главная площадь страны на шесть дней превратилась в гигантскую книжную ярмарку. Основное литературное событие года объединило более 400 издательств из десятков регионов России. Таким внушительным книжный фестиваль "Красная площадь" еще не был никогда. Новинки, самые редкие экземпляры. И несмотря на популярность электронных книг, бумажные издания по-прежнему привлекают читателей.
"Это чеченско-англо-русский словарь. Вот, например, " зарзар-соловей-найтингейл".
У издателей Северного Кавказа на фестивале популярность невообразимая.
"Очень много казаков приходят и покупают про Шамиля. Чеченцы, которые связаны с "абречеством", покупают книги про казаков" – говорит Георгий Арустамян, представитель издательств северокавказского региона.
Главная книжная ярмарка страны — в первую очередь место встречи читателей и писателей.
"Мы по-прежнем литературоцентричны. Это самое главное. И у людей есть интерес и огромное внимание", — рассказал Сергей Шаргунов, писатель, депутат Госдумы.
Захватывающее документальное расследование представил телеведущий Сергей Брилев. В основе сюжета — история сотрудничества спецслужб Лондона и Москвы в годы Второй мировой.
"Это документы из архива Службы внешней разведки, которая по-хорошему впечатлилась результатами нашего совместного расследования – моего британского соаватора в английских архивах и мной в архивах Коминтерна и рассекретила свою часть. На основе чего мы будем писать уже следующий том", — проинформировал он.
От книголюбов со всей России на Красной площади не протолкнуться. Пятый юбилейный фестиваль не только впервые продлится рекордные шесть дней, но и уже стал самым массовым за свою историю. На Красную площадь привезли новинки 400 издательства из 52 регионов страны.
Крымские издатели для фестиваля переиздали путевые заметки 19 века. И выпустили уникальную биографию друга Волошина, поэта Петникова.
" Интересно представить Крым не просто как пляжное место, а как феномен культуры. Действительно, легче назвать кто не был в Крыму из деятелей культуры", — говорит Дмитрий Лосев, главный редактор издательского дома "Коктебель".
Другим таким местом, собравшим невероятные судьбы, стал Магадан. Главный жанр от местных издательств — тоже биография.
"Книги наши сделаны с огромной любовью. И эта любовь должна экстраполироваться на Москву и центральные регионы России", — пояснил Павел Жданов, директор издательства "Охотник".
Популярный детский писатель Анастасия Орлова представила книгу о родном Ярославле. Из книги среди прочего мы узнаем, что жительниц волжского города правильно называть ярославны.
"Если не будет читателей детской литературы, то скоро пропадут наши писатели. Поэтому важно чтобы детская литературы была", — рассказала она.
И не только детская. В прошлом году в России издали 125 тысяч книг. В их числе и сборник знаменитого поэта Андрея Дементьева. Многолетнего участника фестиваля, ушедшего от нас в прошлом году, сегодня вспомнили его стихами, которые читали на главной площади страны.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Установлены подозреваемые в убийстве спецназовца
- Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
- Кучма вновь возглавил группу по урегулированию в Донбассе
- Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ
- Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Самое читаемое
-
Убитая собиралась бросить семью ради главы Раменского района
- Знаменитый актер выступил в суде по делу об убийстве своей подруги. Видео
- Последние минуты жизни спецназовца, разнимавшего драку, сняли на видео
- Сочинский спрут: для чего охранники популярных на курорте ресторанов избивали посетителей
- Ребенок умер во время зарядки в оздоровительном лагере
Телеканал "Россия"
-
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Китай готов воевать с США до конца
- 8 главных событий недели в экономике
- 6 кандидатов на пост председателя ЕЦБ
- Прогноз: рубль оценит последствия "экономического шовинизма" США
- Рынок нефти: обвал цен достиг уже 20%
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Спас прохожего, но сам погиб: подозреваемые в убийстве спецназовца установлены
- Четыре новые станции: в столице запустили Некрасовскую линию метро
- На юге столицы грузовик опрокинул скорую
- Тихая охота: подмосковные грибники открыли сезон раньше обычного
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео