400 издательств представили на Красной площади свои книги

Главная площадь страны на шесть дней превратилась в гигантскую книжную ярмарку. Основное литературное событие года объединило более 400 издательств из десятков регионов России. Таким внушительным книжный фестиваль "Красная площадь" еще не был никогда. Новинки, самые редкие экземпляры. И несмотря на популярность электронных книг, бумажные издания по-прежнему привлекают читателей.

"Это чеченско-англо-русский словарь. Вот, например, " зарзар-соловей-найтингейл".

У издателей Северного Кавказа на фестивале популярность невообразимая.

"Очень много казаков приходят и покупают про Шамиля. Чеченцы, которые связаны с "абречеством", покупают книги про казаков" – говорит Георгий Арустамян, представитель издательств северокавказского региона.

Главная книжная ярмарка страны — в первую очередь место встречи читателей и писателей.

"Мы по-прежнем литературоцентричны. Это самое главное. И у людей есть интерес и огромное внимание", — рассказал Сергей Шаргунов, писатель, депутат Госдумы.

Захватывающее документальное расследование представил телеведущий Сергей Брилев. В основе сюжета — история сотрудничества спецслужб Лондона и Москвы в годы Второй мировой.

"Это документы из архива Службы внешней разведки, которая по-хорошему впечатлилась результатами нашего совместного расследования – моего британского соаватора в английских архивах и мной в архивах Коминтерна и рассекретила свою часть. На основе чего мы будем писать уже следующий том", — проинформировал он.

От книголюбов со всей России на Красной площади не протолкнуться. Пятый юбилейный фестиваль не только впервые продлится рекордные шесть дней, но и уже стал самым массовым за свою историю. На Красную площадь привезли новинки 400 издательства из 52 регионов страны.

Крымские издатели для фестиваля переиздали путевые заметки 19 века. И выпустили уникальную биографию друга Волошина, поэта Петникова.

" Интересно представить Крым не просто как пляжное место, а как феномен культуры. Действительно, легче назвать кто не был в Крыму из деятелей культуры", — говорит Дмитрий Лосев, главный редактор издательского дома "Коктебель".

Другим таким местом, собравшим невероятные судьбы, стал Магадан. Главный жанр от местных издательств — тоже биография.

"Книги наши сделаны с огромной любовью. И эта любовь должна экстраполироваться на Москву и центральные регионы России", — пояснил Павел Жданов, директор издательства "Охотник".

Популярный детский писатель Анастасия Орлова представила книгу о родном Ярославле. Из книги среди прочего мы узнаем, что жительниц волжского города правильно называть ярославны.

"Если не будет читателей детской литературы, то скоро пропадут наши писатели. Поэтому важно чтобы детская литературы была", — рассказала она.

И не только детская. В прошлом году в России издали 125 тысяч книг. В их числе и сборник знаменитого поэта Андрея Дементьева. Многолетнего участника фестиваля, ушедшего от нас в прошлом году, сегодня вспомнили его стихами, которые читали на главной площади страны.