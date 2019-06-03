Туристический "бум": почему в Шереметьеве пассажиры часами ждали свой багаж

Сегодня в Интернете были обнародованы кадры из багажного отделения аэропорта Шереметьево. Сняли их, предположительно, в выходные, то есть именно тогда, когда сотни пассажиров жаловались на проблемы с получением багажа. Некоторым приходилось ждать своих чемоданов по несколько часов. Сотрудники объясняли сбой пиком туристического сезона.

"Вся лента терминала Е стояла. Мы простояли здесь ровно два с половиной часа", — комментирует автор видеоролика.

И это еще не рекорд. Люди ждали по три, четыре, говорят, даже по пять часов. Многие в полете провели меньше времени, чем у багажной ленты. Елена тоже застряла в Шереметьеве в минувшие выходные.

— Пять лент, начинают скапливаться люди, которые уже прошли паспортный контроль, но все ленты стоят мертво. Никакой информации нам никто не давал, время на табло постоянно менялось, людей прибавлялось все больше и больше.

Все больше раздражения. Видно, что администратор в зоне выдачи багажа одна отвечает на вопросы сотен пассажиров:

— Я не понимаю, как понять, что нет сотрудников, которые не могут выгрузить багаж? Вы три раза переписываете, что багаж получим в одно время, потом в другое, в третье.

"Ну что, ребята, смотрим, как работает багажное отделение: терминал D — кучи!", — говорит автор видеоролика, опубликованного в Интернете. Эти кадры снимал явно кто-то из сотрудников аэропорта Шереметьево, поскольку в зону сортировки можно пройти только по спецпропуску. На кадрах видно, как багаж свален на тележки, но рядом лишь несколько грузчиков.

"Багаж из самолетов выгружался быстро, оперативно, своевременно. Но далее, почему-то, по какой-то причине, он просто сгружался в терминале и не передавался пассажирам. Произошел какой-то внутренний технический сбой", — рассказывает главный редактор авиационного сайта Роман Гусаров.

Более всего пассажиры раздосадованы тем, что они не получали объяснений на месте.

Отправляют к представителю авиакомпании на третий этаж. Для этого надо выйти, а зайти ты обратно не можешь уже, чтобы получить багаж", — прокомментировала туристка Екатерина Коляда.

Аэропорт Шереметьево сегодня извинился перед пассажирами. Причиной задержек назвали летний туристический "бум". Хотя год назад аэропорт справился с пиковым пассажиропотоком во время Чемпионата мира по футболу. Ситуацию обещают нормализовать к концу июня, сейчас принимают оперативные меры.

В зонах выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры. Принято решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей, если срок ожидания превышает 25 минут. Если срок превышает 30 минут, пассажиры имеют возможность оформить заявление для бесплатной доставки багажа по адресу.

Если нет времени и сил ждать свой багаж, бывалые путешественники предлагают пойти на хитрость. Можно просто уехать домой. В таком случае чемоданы, рюкзаки и сумки переместят в комнату невостребованного багажа. А уже оттуда свои вещи можно будет забрать в любой день. Практически всегда, без очереди, предъявив документы и багажную бирку.