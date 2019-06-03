Катар примет чемпионаты мира среди клубов в 2019 и 2020 годах

Два ближайших чемпионата мира по футболу среди клубов пройдут в Катаре. ФИФА приняла решение доверить стране-хозяйке ближайшего чемпионата мира проведение турниров в 2019 и 2020 годах.

Как сообщил ТАСС член совета ФИФА Алексей Сорокин, было решено провести два ближайших клубных чемпионата мира в Катаре. Соревнования станут тестовыми в преддверии чемпионата мира 2022 года.

В клубном чемпионате мира принимают сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и чемпион страны-организатора. Два последних турнира прошли в Объединенных Арабских Эмиратах.