На МКАД сгорел Infiniti: перекрыты две полосы

В понедельник вечером на МКАД две полосы оказались перекрыты после серьезного ДТП. Там столкнулись два автомобиля — BMW и Infiniti.

ДТП произошло на 97-м километре МКАД. Автомобиль Infiniti сгорел после аварии, сообщает ТАСС.

Сейчас на месте работает полиция, которая устанавливает причины аварии.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.