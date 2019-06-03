"Торпедо" рассталось с Игорем Колывановым

Московское "Торпедо" не стало продлевать контракт с главным тренером Игорем Колывановым. Трехкратный чемпион СССР выиграл соревнования в зоне "Центр" ПФЛ и поднялся в ФНЛ.

Игорь Колыванов возглавил "Торпедо" летом 2017 года. За два года он вывел москвичей из второго дивизиона в первый – ФНЛ. Однако руководство клуба не стало продлевать контракт со специалистом. "Торпедо" поблагодарило Игоря Владимировича за работу и пожелало ему успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Имя нового тренера "Торпедо" будет названо в ближайшие дни. Одним из кандидатов считается бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич.