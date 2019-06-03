Количество погибших в Судане увеличилось до 30 человек

Количество жертв в столице Судана, пострадавших от нападения суданских сил безопасности на лагерь демонстрантов, увеличилось по меньшей мере до тридцати человек.

Такие данные привели в понедельник представители Комитета медиков, выступающего на стороне суданской оппозиции. Также указано, что количество жертв может возрасти, поскольку еще не вся информация имеется в распоряжении, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

До этого сообщалось, что жертвами нападения на лагерь стали четырнадцать человек. В свою очередь суданские военные ранее опровергли информацию об этом.

Генеральная прокуратура Судана начала расследование всех обстоятельств трагических событий в Хартуме.

В понедельник, 3 июня, полиция и спецназ Судана с применением силы зачистили площадь в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил. Они использовали палки, дубинки, а также, по словам некоторых очевидцев, применяли слезоточивый газ.