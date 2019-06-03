"Зенит" не смог купить бразильского защитника

Бразильский "Атлетико Паранаэнсе" отказался продавать "Зениту" защитника Ренана Лоди. Чемпионы России были готовы заплатить за 21-летнего футболиста 20 миллионов евро.

"Атлетико Паранаэнсе" готов отпустить футболиста в "Зенит", если петербуржцы предложат 25 миллионов. "Зенит" взял время на размышление. Ранее бразильский клуб отклонил предложение мадридского "Атлетико", который был готов купить Ренана за 15 миллионов.

В прошлом сезоне Ренан Лоди сыграл за "Атлетико Паранаэнсе" 21 матч и забил 2 мяча. Футболист входит в молодежную сборную Бразилии.