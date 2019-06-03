Арестована мать, бросившая своих детей

Суд арестовал женщину, оставившую двоих малолетних детей в хостеле в Котельниках.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного следственного управления СКР по Московской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и

"оставление в опасности".

28 мая подследственная с двумя малолетними детьми — мальчиком и девочкой — обратилась к администратору хостела в подмосковных Котельниках о предоставлении им спального места.

После того, как у нее попросили показать паспорт, женщина сказала, что оставила его в автомобиле, а затем оставив детей, вышла из здания и больше не возвращалась.

На допросе она свою вину не признала, заявив, что якобы детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни.