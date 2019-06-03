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3 июня 201922:07

Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за рекордные 12 миллионов

EPA

Картина русского живописца Кузьмы Петрова-Водкина продана на аукционе Christie’s почти за 12 миллионов долларов. При этом предварительная оценочная стоимость произведения была в несколько раз ниже.

Картина под названием "Натюрморт с сиренью" продана в Лондоне за 9,3 миллиона фунтов, что составляет 11,7 миллиона долларов. Это рекордная стоимость из всех работ автора и, более того, самая дорогая картина, проданная на аукционах русского искусства, сообщило ТАСС, ссылаясь на Christie’s.

Натюрморт с изображением сирени написан художником в 1928 году, на пике его карьеры. Другая работа под названием "Черемуха в стакане", являющаяся одним из самых узнаваемых произведений живописца, находится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге.

Начальная стоимость картины составляла 1-1,5 миллиона фунтов (1,3-1,9 миллиона фунтов).

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