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Ситуация на Украине 1 час назад

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3 июня 201922:22

Зюганов: Кучма пойдет на диалог с Россией

Экс-президент Украины Леонид Кучма в состоянии выправить ситуацию на юге-востоке Украины, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" он про комментировал назначение экс-главы страны представителем Киева на переговорах по Донбассу.

По словам депутата, Кучма в команде Владимира Зеленского наиболее опытный прагматичный политик. И его прошлые высказывания по отношении к России могут корректироваться.

"Он все-таки в состоянии услышать стон Донбасса. Кучма прекрасно понимает, что если так будет с госязыком, то никогда Донбасс не вернется на Украину, — пояснил представитель партии КПРФ. — Он осознает, что Порошенко вел преступную политику. Ему осталось только разобраться в одной простой вещи, что американцы никогда не будут воевать за бандеровцев и нацистов".

Зюганов подчеркнул, что "надо бороться за родную Украину, использовать все свои возможности и поддержать русскоговорящее население".

"Если мы будем проводить умную и взвешенную политику, то будет продвигаться вперед. Кучма не будет против диалога", — резюмировал депутат.

Глава КПРФ также заявил, что вступление Украины в НАТО нарушит баланс сил в мире.

"Мы давно должны были заявить, что никогда не потерпим, чтобы Украина была в НАТО. Если это случится, от Харькова до командного центра в Москве ракета будет лететь несколько минут. Это ломает баланс, который складывался в течение пяти десятилетий. Мы обязаны признать Донецкую и Луганскую народные республики", — сказал Зюганов.

При этом Россия должна попытаться наладить отношения с новым президентом Украины. Депутат считает, что оценивать работу нового украинского лидера рано. Ему необходимо "дать время реализовать тот курс, который он обещал избирателям".

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