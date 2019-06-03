В Ингушетии без воды и света остались более 40 тысяч человек

Без воды и электричества остались жители двух округов Назрани. Причиной стал обрыв высоковольтной линии. Без электричества прервана работа водонасосной подстанции в Гамурзиево. Жители Альтиева и Гамурзиева остались и без воды, и без света.

К месту аварии уже выдвинулась аварийная бригада, сообщает ТАСС. В ближайшее время последствия аварии будут устранены, водоснабжение восстановлено, а подача электроэнергии возобновлена.